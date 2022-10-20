النائب العام يأمر بحبس مسؤولين في مصرف الصحارى- عين زارة

الوطن|رصد

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عدد من المسؤولين في مصرف الصحارى عين زارة، بعد ثبوت تورطهم في جرائم فساد مالي وتزوير.

وقالت النيابة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن المتورّطين هم كلٌّ من المدير السابق لوكالة المصرف، وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية ورئاسة قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف حاليا، ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ ومراجع مالي سابق.

وأكّدت النيابة تورّط المتهمين في عمليات مصرفية مشبوهة، ألحقت ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة، وتمثّلت في قيامهم بتزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي.

وأفادت زوجة أحد المتهمين -بحسب النيابة-، عن تسلمها نقدًا مسيلا استلمته خارج المصرف المرسل إليه، بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.