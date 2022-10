“أبو هيسة” يؤكد على دعم عمليات التعاون والاستثمار الصناعي خلال لقائه مع مجموعة “وانغ كانغ”

أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبو هيسة” اليوم الاربعاء,على دعم عمليات التعاون والاستثمار الصناعي وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة,وذلك خلال لقائه مع مجموعة “وانغ كانغ” الصينية القابضة المتخصصة في مجالي صناعة السيراميك والإسمنت .

وأوضح “أبو هيسة”جهود الوزارة الحديثة على تهيئة المناطق الصناعية في مختلف أنحاء ليبيا بهدف توطين المشاريع الصناعية ونقل المعرفة, مستعرضاً ما تتمع به البلاد من إمكانيات وموارد طبيعية متنوعة تؤهلها وبجدارة أن تكون بيئة جاذبة للاستثمار، وتسهم في جعلها مقصداً ناجح للمستثمرين.

ومن جهته أكد الوفد الصيني على صدق رغبتهم في العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة بالدولة المعنية بالاستثمار وبما يحقق المنفعة المشتركة للطرفين.

