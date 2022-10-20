المواصلات تعطى الإذن لطرح مشاريع لإنشاء طرق في بلدية المرج

أصدر وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي، قراره رقم (1081) بشأن إعطاء الأذن لمصلحة الطرق والجسور، بطرح مشاريع تخص بلدية المرج في مناقصة محدودة تشمل إنشاء طريق متفرع من خط 7 أكتوبر بطول 4 كيلومتر وتحسين وتوسعة المدخل الشرقي لمدينة المرج من الطريق الممتد من مفترق الكامبو البلغاري مروراً بقاعة أمطول للمناسبات إلى نهاية الطريق .
كما يشمل المشروع صيانة وتوسعة وتحسين الطريق الممتد من المرج القديم إلى المرج الجديد، في مناقصة محدودة بين عدد من الشركات المتخصصة على ان تتخذ الإجراءت وفقاً للائحة العقود الإدارية.
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