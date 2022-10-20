زيارة حفيد المجاهد “الفضيل بو عمر” إلى معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 20 أكتوبر 2022 (وال) _ أجرى حفيد المجاهد الفضيل بو عمر و عضو مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وعضو جمعية عمر المختار الوطنية، الأستاذ عمر موسى الفضيل أمس الأربعاء، زيارة إلى معرض بنغازي الدولي، واطلع على جميع أجنحة دور النشر المشاركة في فعاليات المعرض.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال الفضيل: حضرت للمعرض من أجل الاطلاع على المستوى الذي قيل عنه حول هذا المعرض القيم، ولا شك أنه مهم ونحتاجه فلا نستطيع محاربة الإرهاب إلا بالثقافة والفن والرياضة، و بهذه المفاهيم الثلاثة نستطيع الحد من التطرف الغريب عن الثقافة الليبية وعن الليبيين.

وأضاف الفضيل: لفت نظري وجود دار الكون للنشر، هذه الدار الليبية يهمني الحضور إليها باعتبار أن الكثير من الكتب حول المجتمع والتاريخ الليبي يصدر من هذه الدار بصفة خاصة.

وأشار إلى أن هناك دار مدبولي المصرية، و هي دار قيمة ولكن إصداراتها غالية بعض الشئ، وعندما سأل عن القائمين عليها هل لديهم منشورات لكتاب ليبيين، قالوا أن هناك روايتين فقط قاموا بنشرها، لأن لديهم معايير معينة للنشر، فإذا وصل أي كاتب في الوطن العربي لتلك المعايير قاموا بالنشر له، و تسويق كتابه في جميع أنحاء الوطن العربي.

وتابع: دار المعارف أيضاً موجودة وتعد من أفضل دور النشر وأقدمها، وهي جادة في عملية النشر، كما هناك جناح لدولة جنوب السودان، و لا أدري إذا كان إصداراتها باللغة العربية أو لا، فليس من الضرورة أن يكونوا عرب، ليصدروا الكتب باللغة العربية فهي معتمدة كلغة رئيسية في الأمم المتحدة.

وأكمل حفيد المجاهد: يسرنا أن يحتفظ جنوب السودان باللغة العربية، وتكون هي لغة الثقافة والعلوم لديهم وأن تكون الثقافة العربية متجذرة لديهم، برغم عدم انضمامها لجامعة الدول العربية.

واختتم: لم أقم بزيارة أجنحة دور النشر الليبية، فأنا دائم التردد عليهم وأعرف ما لديهم من إصدارات، مثل دار جابر ومكتبة رابح وغيرها، ووجدتها فرصة لزيارة دور النشر العربية لمعرفة ما لديهم من جديد، كما افتقدت وجود دار الفرجاني ومقرها طرابلس، فهي من أقدم دور النشر في البلاد، منوهاً إلى أن أكثر الكتب التي تستهويه هي كتب التاريخ والعلوم. (وال _ بنغازي) ه أ

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