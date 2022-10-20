الاقتصاد تتابع إعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً أمس الأربعاء ضمّ وكلاء المناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، لمتابعة مشروع الخارطة الاستثمارية و آلية عمل المنظومة الإلكترونية للخارطة التي توفر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المعتمدة.

ودعى الوزير لاستكمال الزيارات بكافة المناطق ومتابعة حصر الفرص الاستثمارية مع البلديات الأخرى في أقرب وقت، مشدداً على إدراج طرق تجارة العبور لتنويع الاقتصاد الوطني وربطها مع المناطق الخاصة والحرة بالخارطة الاستثمارية.