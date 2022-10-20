زيارة المؤسسات التعليمية ببنغازي إلى المعرض الدولي للكتاب

بنغازي 20 أكتوبر 2022 (وال) – شاركت المؤسسات التعليمة العامة والخاصة بمدينة بنغازي، صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى فعاليات المحفل الثقافي الذي تشهده المدينة هذه الفترة (المعرض الدولي الأول للكتاب 2022م)، من تاريخ 15 أكتوبر حتى 23 من نفس الشهر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قالت رئيس مجلس إدارة مدرسة صناع المستقبل فتحية الشيباني: نشارك اليوم بجولة داخل الأجنحة المشاركة في المعرض بالنواة الأولى للإنسان، وهم طلبة التمهيدي ومن الصف الأول ابتدائي إلى الصف السادس، وذلك لغرس فيهم أهمية الكتاب والقراءة والدراسة، وحتى ينضجوا في بيئة علمية تهتم بالثقافة.

وأضافت الشيباني: الهدف من قدومنا هو معرفة اهتمامات الطلبة من خلال الكتب التي سيقتنوها للقراءة، إضافة إلى تحديد ميولهم ومعرفة جوانب هذا الميول.

وذكرت: أن هذا المعرض ينشر الثقافة ويحث عليها، لأن في وسط انتشار الإنترنت والعولمة الإلكترونية أوشك الكتاب على الاندثار، فيجب علينا توعية أجيالنا الجديدة على أهمية الكتاب وضرورة شرائه، وأنا سعيدة جداً بمشاركة مؤسستنا في فعاليته.

وأكملت اخصائية مدرسة المروج الخضراء رحاب السهيل (لوال): استهدفنا لزيارة المعرض اليوم من لديهم موهبة القراءة والكتابة من جميع المراحل التعليمية بالمدرسة، وذلك لأهمية مطالعة الكتب في وسط انتشار التكنولوجية.

واختتمت قائلة: نسعى إلى ربط مكتبة المدرسة بفعاليات المعرض من ناحية تزويد المكتبة بكتب ذات الاختصاص من جميع دور النشر الليبية والعربية المشاركة بأجنحة داخل المعرض.

يذكر أن للمؤسسات التعليمية أهميّة كبيرة، ومساهمة واضحة في عملية التنشئة الاجتماعية، وتقويم سلوك الطالب من خلال غرس الثقافة في داخله، وترسيخ الأخلاقيات والعادات الدينية والاجتماعية، من خلال دفعه للمشاركة في جميع المحافل الثقافية المحلية والدولية. (وال – بنغازي) هـ ع

تصوير: محمد فليفل

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