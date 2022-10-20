المركزي: ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

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صدر عن مصرف ليبيا المركزي تقرير يوضّح ارتفاع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وبيّن التقرير أنّ سعر الدولار صعد إلى 5.275 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، في حين أنّ سعر اليورو قد ثبت عند 5.16 دينار، والجنيه الإسترليني عند مستوى 6.12 دينار.

وأضاف التقرير استقرار الليرة التركية عند مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي عند مستوى 1.65 دينار، وأنّ سعر كسر الذهب (عيار 18) ثبت عند 207 دنانير.