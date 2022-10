قال محافظ مصرف ليبيا المركزى المكلف من مجلس النواب “علي الحبري” اليوم الاربعاء في المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة مصرف المركزي بخصوص تعديل سعر الصرف ,بإن المصرف المركزي جسم شبه ميت 90%منه راكد ولا يتحرك رغم الصور والمظاهر الكذابة والمكياج المزيف،ومع هذا المصرف المركزي لايشتغل بشكل كامل وبكامل إدارته .

وأوضح “الحبري”بأن تغيير سعر الصرف سيحفز الحكومة علي ترشيد الإنفاق، وعلى تفعيل السياسة النقدية والبحث في إصلاحات اقتصادية تفيد المالية العامة، لأنه لايستطيع المصرف المركزي وحده من خلال سعر الصرف أن يقود اقتصاد البلاد,مؤكداً بأن تحديد سعر الصرف من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي، وعلى السلطة التنفيذية في المصرف المتمثلة في المحافظ الصديق الكبير، احترام هذا القرار، والعمل به، وهو قرار اقتصادي عادل.

وأضاف”الحبري”بأنه يجب أن يعمل الجميع على تفعيل سعر الصرف بشكل عادل، وواللجوء إلى القضاء وسيكون القضاء منصف، ويحمل “الصديق الكبير” كامل المسؤولية وكل مدراء الأقسام بالمصرف المركزي ,وأن توحيد إدارة المصرف المركزي يقوم على 3 أشياء ضرورية، إن اتُّفق عليها فسيتوحد المصرف، وهي فتح المنظومة، والمقاصة، وحرية مصارف المنطقة الشرقية في تحريك أرصدتها.

كما قال “الحبري” :حاولنا فيما مضى تعديل سعر الصرف وأرسلنا مذكرة “للصديق الكبير” ورد علينا على “الواتساب” وقال “سمعنا أنك اشتريت معدات لطباعة العملة”، فكانت رسالته كأن كاتبها “عادل إمام” وتدعَو للاستهزاء، فاضطررت أن أرد عليه “بدل ما إناقشو طباعة العملة خلي إناقشو مواضيع تهم المواطن.

The post “الحبري”: المصرف المركزي جسم شبه ميت 90%منه راكد ولا يتحرك رغم الصور والمظاهر الكذابة والمكياج المزيف appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا