الدبيبة يمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين

ليبيا الاقتصادية

أصدر مجلس الوزارء عبدالحميد الدبيبة، قرارا يمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين .

وينص القرار في مادته الأولى بتمتع أولادهن بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج.

فيما نصت المادة الثانية الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين .