وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في ورشة عمل حول الأمن الغذائي والأمن الطاقي بشمال أفريقيا

شارك وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش بورشة عمل بعنوان الأمن الغذائي والأمن الطاقي في شمال أفريقيا في خضم الأزمة العالمية متعددة الأوجه، وبحضور مدير إدارة مكتب تمكين المرأة “صباح عبدالله” ومدير إدارة الموارد البشرية “عادل كشير” خالد الصويعي خبير في إدارة الازمات الاقتصادية والمالية فرج السائح خبير السياسات والدراسات الاستراتيجية خليل السمرائي استشاري المياه والدراسات الجيولوجية.

حيث أن دولة ليبيا تترأس الدورة 36 للجنة الاقتصادية لشمال أفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كما تطرق الحضور إلى التحديات والفرص والأمن الغذائي في شمال أفريقيا والتغير المناخي، وكذلك اضطراب حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما يحدد الإجراءات ذات الأولوية في مجالات الغذاء والطاقة التي تساهم في تنفيذها من أجل جعل اقتصاد دول شمال أفريقيا قادرة على الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي .

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