اقتصاد

“عقيلة” يطلع خلال زيارة تفقدية لوزارة العدل على التقارير النهائية للوزارة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ، بزيارة تفقّدية لديوان وزارة العدل بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان بمدينة بنغازي ، وذلك للاطلاع على سير العمل بإدارات وأقسام الوزارة ، حيث كان في استقباله وزير العدل “خالد سعد” ، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي” ، ووزير الأشغال العامة “نصر شرح البال” .

وتم خلال هذا الزيارة أطلع رئيس مجلس النواب على التقارير النهائية التي خلصت إليها الزيارات الميدانية للجهات التابعة للوزارة ، والمتمثلة في البيت الوظيفي ومركز البحوث القضائية في مقدمتها زيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية التي قام بها وزير العدل خلال استلامه للوزارة ، تحقيقًا للأهداف السامية التي أنشئت من أجلها .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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