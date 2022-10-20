“عقيلة” يطلع خلال زيارة تفقدية لوزارة العدل على التقارير النهائية للوزارة

قام رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ، بزيارة تفقّدية لديوان وزارة العدل بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان بمدينة بنغازي ، وذلك للاطلاع على سير العمل بإدارات وأقسام الوزارة ، حيث كان في استقباله وزير العدل “خالد سعد” ، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي” ، ووزير الأشغال العامة “نصر شرح البال” .

وتم خلال هذا الزيارة أطلع رئيس مجلس النواب على التقارير النهائية التي خلصت إليها الزيارات الميدانية للجهات التابعة للوزارة ، والمتمثلة في البيت الوظيفي ومركز البحوث القضائية في مقدمتها زيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية التي قام بها وزير العدل خلال استلامه للوزارة ، تحقيقًا للأهداف السامية التي أنشئت من أجلها .

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