ارتفاع جديد للدولار وتراجع لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 20 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0333 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9271 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6499 دينار، والدولار الكندي 3.6563 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2707 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3394 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3704 دينار، والدينار التونسي 1.5322 دينار، والدرهم المغربي 0.4571 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022: