أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.27 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.2675 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.275 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.27 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.31 دينار

اليورو – طرابلس = 5.17 دينار

اليورو – بنغازي = 5.18 دينار

الجنية الإسترليني 6.12 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب205.50 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب239.75 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب274.00 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1918 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.43 دينار “التجارة والتنمية” – 5.44 “مصرف الوحدة” – 5.33 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات = 2.95%