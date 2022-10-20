قسم المكتبات بجامعة بنغازي ينظم ندوة بعنوان “دليلك في عالم معارض الكتب”

بنغازي 20 أكتوبر 2022 (وال) – نظم قسم المكتبات والمعلومات في كلية الأداب بجامعة بنغازي اليوم الخميس، ندوة ثقافية بعنوان (دليلك في عالم معارض الكتب: إضاءات معرفية)، وذلك ضمن البرامج الثقافية المصاحبة لمعرض بنغازي الدولي للكتاب، المقامة داخل قاعة “سيدي خريبيش” الثقافية، بحضور رئيس القسم الدكتور عبد الكريم قناو.

وكالة الأنباء الليبية تابعت الندوة التي أدارها طلبة القسم خلال الفترة الصباحية، بإشراف أعضاء هيئة التدريس الأستاذة خديجة الفضيل، الأستاذة سمية الأصيبعي والأستاذة حواء السليماني.

وأوضح المشرفين على الندوة: أن الندوة تعريفية عن أهمية معارض الكتب وتنظيمها بتقديم مجموعة نصائح عن اختيار الكتب بطريقة احترافية، خصوصاً أن بعضهم يأتي لزيارة المعرض لأول مرة، فقدمنا نصائح حول اختيار العنوان الصحيح وتصفح الكتب، و وضعنا بعض المواصفات ليختار الطالب كتابه المطلوب.

كما سلطوا الضوء على أهمية المعرض مع ذكر لبعض دور النشر المشاركة فيه، وكيف أن تكون هذه التظاهرة تكون منبر لإشاعة الثقافة بين أبناء المجتمع الليبي. (وال – بنغازي) هــ ع

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