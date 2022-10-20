تركيب منظومة تعارف السفن AIS بميناء بنغازي البحري

كشف المتحدث الرسمي لميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عن تركيب منظومة تعارف السفن الآلي (AIS) .

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أن النظام الآلي AIS يعتبر مكملاً لنظام الرادارات البحرية وذلك لتحديد هوية وموقع السفن عن طريق تبادل المعلومات إلكترونياً وبشكل آلي مع السفن الأخرى القريبة، أو محطات النظام القاعدية، أو الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن منظومة الردارات القديمة تكشف عن السفن بمسافة 10 أميال فقط، في حين ستعمل المنظومة AIS على الكشف عن السفن بمسافة 36 ميل بحري .