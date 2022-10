“عون” يبحث مجالات التعاون مع الشركات الفلبينية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون ” اليوم الخميس بديوان الوزارة, مع القائم بالأعمال الفلبيني لدى دولة ليبيا “ألآن جابريولا “مجالات التعاون مع الشركات الفلبينية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز و آفاق التعاون.

حيث قدم “عون” نبذة تعريفية عن أليات التعاون المشترك بين البلدين فى إطار القوانين النافذة فى الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز.

وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية”مصطفي بن عيسى” و مدير عام الجودة والصحة والسلامة و البيئة بوزارة النفط والغاز ,ومن وزارة الخارجية و التعاون الدولي “عبد الحميدالمقرحي “و “اسماعيل العربي “.

