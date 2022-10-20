اللجنة التسييرية لبرنامج “بلديتي” تستعرض ماتم انجازة في المرحلة الأولى

اجتمع اليوم الخميس 20 أكتوبر ، للجنة التسييرية اجتماعها الخامس لبرنامج “بلديتي”الممول من صندوق الإتحاد الأوروبي الإستنمائي للطوارئ لأفريقيا، نافذة شمال أفريقيا ،بحضور وزارة الحكم المحلي، ورئاسة الوزارء، ووزارة التخطيط، والسفارة الإيطالية في ليبيا، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، (AICS)وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، واليونيسيف.

حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض ماتم إنجازه بالمرحلة الأولى التي استهدفت 24 بلدية بالدولة الليبية، وكذلك عرض ونقاش عن الوضع الراهن للمرحلة الثانية والتى استهدفت 14 بلدية بجنوب البلاد.

هذا وأكد الحاضرون على الدعم والشراكة التي تصل بالشكل الفعال للمواطن، وكذلك الرفع من مستوى الخدمات الأساسية بالبلديات.

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