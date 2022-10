عدد من النواب يجتمعون بسفيرة المملكة المتحدة ويدعون الشركات النفطية البريطانية إلى العمل في ليبيا

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب” يوسف العقوري ” اليوم الخميس مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا السيدة ” كارولين هورندال ” لمناقشة عدد من الملفات أهمها دور المملكة المتحدة في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المملكة المتحدة والقارة الأوروبية.

وأكدت “كارولين” على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن ،وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ووضع آلية توزيع عادلة وشفافة لموارد البلاد ،ورفضهم التدخل في الشأن الداخلي الليبي .

حيث تناول الاجتماع ملف توحيد السلطة التنفيذية ودعوة الشركات بالمملكة المتحدة للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة .

