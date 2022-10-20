“نوفا”: استحالة إنشاء خط جديد للغاز بين ليبيا وإيطاليا

استبعدت مصادر لوكالة”نوفا” الإيطالية للأنباء الخميس، إنشاء خط أنابيب جديد موازٍ لخط أنابيب الغاز “غرين ستريم” من ليبيا إلى إيطاليا.

وأفاد أحد مصادر “نوفا” في قطاع النفط، إنه لبناء خط أنابيب جديد، سيتعين على ليبيا مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي، ويمكن أن يحدث هذا مع اكتشاف حقول غاز ضخمة جديدة، مشيراً إلى أن شركة “إيني” الإيطالية للغاز تقوم بالعديد من الاستكشافات البرية والبحرية في ليبيا.

وقال مصدر آخر لـ “نوفا”، إن خط أنابيب غاز جديد مع إيطاليا؟ لن يحدث، لأن الإنتاج الحالي يكاد يستهلك بالكامل على المستوى المحلي.

يذكر بأن وزير النفط والغاز بحكومة الدبيية محمد عون قال في وقت سابق، لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، إن ليبيا يمكنها بناء خط أنابيب مواز في غضون أشهر قليلة، موضحاً بأن البلاد تصدر حاليا إلى إيطاليا ما يقرب من 250-300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.