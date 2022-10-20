شكاوى من تأخر صرف المرتبات في بلديات بني وليد

اشتكى عدد من المواطنين وموظفي الجهات العامة في بلديات بني وليد الأربعة (بني وليد، المردوم، تنينياي واشميخ) من تأخر صرف مرتباتهم لمدة شهرين متواصلين ما تسبب في تراكم الديون عليهم.

وأكد موظفون في عدة قطاعات على ترددهم منذ شهر على المصرف للسؤال عن المرتب ولايجد شيء في الحسابات بحجة تحديث المنظومة المصرفية بفروع مصرف الجمهورية وتفعيل المقاصة الإلكترونية.

هذا وأضاف آخرون أن تأخر صرف المرتبات أثر بشكل كبير في القدرة الشرائية للمستلزمات الدراسية للأطفال والتي من المفترض تجهيزها لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلا عن عدم القدرة على شراء المواد الغذائية أو الخضروات وباقي الاحتياجات الأساسية.

وشهدت أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية وغيرها ارتفاعا قياسيا في بني وليد خلال الفترة الحالية في ظل ركود اقتصادي تشهده المدينة، والذي يزيد أعباء المواطنين في ظل تاخر وعدم الانتظام في صرف المرتبات.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر سبتمبر لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية.