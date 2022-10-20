مؤسسة النفط تستبدل عضوين بلجنة إدارة شركة الخليج العربي

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، قرارين منفصلين بتغيير عضوين بلجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

وقالت شركة الخليج العربي إن مراسم التسليم والاستلام بين أعضاء لجنة الإدارة السابقين والحاليين جرت يوم الخميس في أجواء يسودها المحبة.

ووفق قرار مؤسسة النفط، رقم 5858 لسنة 2022، جرى تعيين أشرف منصور معتوق بدلاً من فرج احطيبة كعضو لجنة الإدارة للموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل.

ونص القرار الثاني رقم 5817 لسنة 2022، على تعيين عوض محمد فرج كويدير بدلاً من فرج مسعود المشاي كعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي.