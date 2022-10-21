حسني بي: تعديل سعر الصرف من إدارة المركزي يقوّي الدينار بنسبة 17% وينعش الاقتصاد الليبي

قال رجل الأعمال حسني بي الخميس، تعديل سعر الصرف من إدارة المركزي يقوي الدينار بنسبة 17% وينعش الاقتصاد الليبي ويزيد القوة الشرائية للمواطن ويسهم في كبح التضخم المستورد، ويخرج ليبيا من دائرة الركود التضخمي.

وأوضح حسني بي في تصريح للرائد أن الحكومة تُهدر وتنفق بدون حسيب أو رقيب والنفط مهدد بالإقفال، والمحروقات تهدر وتهرب، والمقاصة مقفلة منذ أكتوبر 2014.

وأضاف حسني بي أن ليبيا مقوماتها رائعة ولكن إدارة المقومات الاقتصادية الليبية في منتهى الفشل وينخرها الفساد؛ بسبب المحاصصة والولاء قبل القدرات.

وبيّن حسني بي أن مقومات ليبيا ممتازة ولكن إدارة المقومات تحتاج إلى إعادة تقييم.

يُذكر أن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أعلن في مؤتمر صحفي بتغيير سعر الصرف إلى 4.23