الجنية الاسترليني يتراجع بعد استقالة تراس والين عند أدنى مستوى في 32 عاما

تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة مع استيعاب المستثمرين لنبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فحسب من توليها منصبها، بينما حوم الين الياباني قرب أدنى مستوى في 32 عاما.

وانخفض الاسترليني 0.21 % إلى 1.1215 دولار في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد صعود لفترة موجزة إلى 1.1338 دولار في الجلسة السابقة في أعقاب الإعلان عن استقالة تراس.

وانخفض اليورو 0.15 % إلى 0.97725 دولار بعد أن اقتفى أثر الاسترليني وارتفع مساء إلى 0.98455 دولار بحسب رويترز.

في الوقت نفسه سجل الين الياباني في أحدث تداول له 150.20 مقابل الدولار بعد بلوغ أدنى مستوى في 32 عاما عند 150.29 مساء. وتراجع الين بنحو واحد في المائة هذا الأسبوع ويتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع العاشر على التوالي.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة عملات على خلفية زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وارتفع المؤشر 0.03 % إلى 112.97.