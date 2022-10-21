أمطار متفرقة شمالاً وتفرق تدريجي للسحب غداً

أظهرت التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم أن الفرصة لا تزال مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، فيما تبدأ السحب في التفرق تدريجيا ابتداء من مساء اليوم لتشمل غدا السبت أغلب المناطق.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة علي المناطق الساحلية الممتدة من الخمس حتي سرت، مع ظهور ضباب الليلة وخلال الصباح الباكر غدا علي المناطق الممتدة من زليتن حتي مصراتة، وبني وليد وأبو قرين والمناطق القريبة منها، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 23 و28 درجة مئوية.



حالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة في أغلب المناطق بين 23 و27 درجة ولا تتجاوز 20 درجة علي مناطق الجبل الأخضر مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة أتناء الليل على المرتفعات.

حالة الطقس في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلي قليلة السحب، و الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 25 و28 درجة.

حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية إلي قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانا على الواحات والسرير، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، و درجات الحرارة بين 26 و28 درجة.