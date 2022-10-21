شركة سناب تسجل إيرادات بمجموع 1.13 مليار دولار خلال العام الحالي

أعلنت شركة سناب عن نتائج الربع الثالث من العام الحالي 2022، حيث سجلت إيرادات بمجموع 1.13 مليار دولار مقابل توقعات عند 1.14 مليار دولار.

واظهرت النتائج أن المستخدمين النشطون عالمياً يبلغ عددهم 363 مليون مستخدم مقابل توقعات عند 358.2 مليون مستخدم.

وقالت الشركة في رسالة للمساهمين إن شركائها في الإعلانات عبر العديد من الصناعات يخفضون ميزانياتهم التسويقية، خاصة في ظل الضغوط الناجمة عن التضخم، وارتفاع التكاليف.

وتكبدت الشركة خسائر في الربع الثالث بقيمة 360 مليون دولار، وأرجعت سناب السبب في الخسائر بشكل جزئي إلى رسوم إعادة الهيكلة والتي بلغت 155 مليون دولار.

وانخفض سعر سهم سناب في معاملات ما بعد ساعات التداول بنسبة تتجاوز 28 بالمئة، ليصبح سعر السهم أقل من 8 دولارات.

وكانت “سناب شات” قد أعلنت في أواخر أغسطس الماضي عن خطة ضخمة لإعادة الهيكلة تتضمن الاستغناء عن نحو 20 بالمئة من موظفي الشركة.