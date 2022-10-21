دار البشير الإماراتية تهدي مجموعة من إصداراتها لضيوف معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 21 أكتوبر 2022 (وال) _ قدم المسؤول عن جناح دار البشير من مدينة الشارقة الإماراتية، هدية لرئيس نادي الإرادة للمكفوفين محمد رجب تربل، أثناء زيارته لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، وهي مجموعة كتب من إصدار الدار.

كما قدم مسؤول الدار أيضاً مجموعة أخرى هدية للاعب الشطرنج الدولي يوسف الحصادي، كما أهدى مصحف وكتب تفسير القرآن الكريم لحافظة كتاب الله الطفلة المعجزة أمينة الشريف الشين، التي حفظت القرآن الكريم كاملاً دون أن تدخل خلوة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال مدير مكتبة دار البشير الإماراتية الأستاذ كمال عبد الهادي قنديل: تشارك الدار بحوالي 400 عنوان متنوع بين التراث والأدب والتاريخ والكتب الدينية، بالإضافة لكتب الأطفال وكتب تعليم اللغة.

وتابع: هذه المرة الثانية التي نشارك بها بمعرض في ليبيا، فقد شاركنا سابقاً في عام 2009م، شاكراً منظمين المعرض على حسن الاستقبال والضيافة، وإنه مستعد لتقديم الهدايا لضيوف المعرض. (وال _ بنغازي) ه أ

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