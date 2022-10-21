اقتصاد

ليبيا تحصل على عضوية منظمة الشبكات الدولية لاسترداد الأموال والاصول CARIN

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

تحصل مكتب استرداد أموال الدولة الليبية و إدارة الأصول المستردة LARMO على عضوية المراقب بمنظمة CARIN بصفته أداة الدولة الليبية فى استرداد الأموال والاصول الليبية مع منحه حق الدخول إلى منظومات الدول الاعضاء التى تعنى بالتقصي والتحري وتمكينه من الحصول على المعلومات حول الاصول و الأموال الليبية.

كما تم دعوة مكتب LARMO ليكون عضو مؤسس لمكتب الشبكة بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط وبموجب هذا تم منح الدولة الليبية اللون البرتقالى بالخارطة الرسمية العالمية لأعضاء الشبكة.

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