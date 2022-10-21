مباحثات ليبية مالطية لتنفيذ مبادرة الربط الكهربائي

عُقد اليوم الجمعة في مقر وزارة الطاقة والبيئة بمالطا، اجتماع تقابلي ضم فريق عمل من لجنة الربط الكهربائي المنشأة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، لمناقشة مبادرة الربط الكهربائي، وأهميته في دعم اقتصاد البلدين، وتأمين إمدادات الطاقة لكليهما، وتحقيق الاستثمار الأفضل لمصادر الطاقة المتجددة في ليبيا.

يشار إلى أن ليبيا ومالطا كانا قد وقعتا مذكرة تفاهم في 31 أغسطس الماضي، لتأمين مصادر إمدادات الطاقة، بما فيها تعزيز الربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الابيض المتوسط.