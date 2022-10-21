خاص.. سحب القضية المرفوعة ضد حكيم بعيو وإحالتها إلى وكيل نيابة آخر.. وهذه كافة التفاصيل

كشف مصدر خاص حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن صدور آمر من مكتب النائب العام تم سحب القضية رقم 2022\580 المرفوعة من قبل د .خالد أحمد السني عزوز ضد عبد الحكيم بعيو وآخرين والمتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية بشركة الحمراء أسبانيا والحمراء جبل طارق من نيابة مكافحة الفساد بمحكمة جنوب طرابلس و إحالتها إلى وكيل النيابة عباس أبو العز بمكتب النائب العام.

حيث كانت التحقيقات بالقضية بنيابة مكافحة الفساد جارية وتم الإستماع إلى أقوال المشتكي والاستماع إلى أقوال اللجنة الموفدة لشركة الحمراء وتم طردها من قبل المدير العام لشركة الحمراء أسبانيا نهاية سنة 2018 بعد اكتشافها للتجاوزات المالية والإدارية بشركة الحمراء وشركة الحمراء جبل طارق ، حيث أن ملف القضية يحتوي على أكثر من 450 صفحة تتعلق بالتجاوزات الإدارية والمالية .

وقد تطرق ديوان المحاسبة في تقريره سنة 2020 للتجاوزات المالية والإدارية التي إرتكبها مدير شركة الحمراء اسبانيا والحمراء جبل طارق .

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