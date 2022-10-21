مباحثات ليبية مالطية لتفيذ مبادرة الربط الكهربائي

ناقش مسؤولون ليبيون ومالطيون مبادرة الربط الكهربائي، وتأمين إمدادات الطاقة لكليهما، لتحقيق الاستثمار الأفضل لمصادر الطاقات المتجددة التي تزخر بها ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الجمعة في مقر وزارة الطاقة والبيئة بمالطا، ضم فريق عمل من لجنة الربط الكهربائي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة أسامة الضراط، مع وزيرة الطاقة والبيئة المالطية مريام دالي، وفريق الخبراء من الجانب المالطي، حيث أكد الطرفان أهمية اتخاذ خطوات فعلية لإنجاح هذه المبادرة

وفي 31 أغسطس الماضي، وقعت حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع مالطا في إطار جهود الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة، وتأمين مصادر إمدادات الطاقة من مختلف المصادر، بما فيها تعزيز الربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الابيض المتوسط.