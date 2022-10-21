النيابة العامة تأمر بحبس مدير فرع مصرف الوحدة – العجيلات ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية

قام نائب النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة تُجَاه مدير فرع مصرف الوحدة العجيلات ؛ ونائبه؛ ورئاسة قسم الحسابات الجارية؛ لمقارفتهم عمليات مصرفية غير مشروعة.

حيث أُجريت على حسابات الزبائن؛ أخذت صورة: الحوالات إلى حسابات تُدار بمعرفتهم، باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير؛ فاستظهر المحقق مرور سلوك الجناة بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج )؛ بقصد تمويه مصدر المتحصَّلات الجُرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند تتميم الاستيلاء عليها .

كما انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهم ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية؛ ومضت في تنفيذ تدبير إخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها .

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