رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يؤكد تلقيه تهديدات ورسائل ابتزاز من الأمير البلجيكي “لوران”

كشف مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” لقناة “تبادل” بأن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” تلقى رسائل تهديد وابتزاز من الأمير البلجيكي “لوران” بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة للأمير البلجيكي على وزارة الزراعة الليبية.

وأوضح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” خلال لقاء صحفي أجرته معه صحيفة “أفريكا” بأن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه بإصدار السلطات البلجيكية أمرًا بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته على الرغم من عدم علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار أو رئيسها “علي محمود” بالديون المزعومة للأمير البلجيكي.

وأكد “علي محمود” رفضه جميع الإجراءات التي اتخذت ضده، مشيرا إلى الضرر الذي أصابه وعائلته جرّاء التهديدات وما قامت به السلطات البلجيكية لاحقاً من إجراءات والتي تعتبر تنفيذًا لهذه التهديدات.

وأضاف بأن السلطات البلجيكية سبق وأن تقدمت بطلبات للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بداية العام 2021 بهدف منح الأمير البلجيكي ديونه المزعومة من أموال المؤسسة المجمدة لدى بنك “يورو كلير” في بروكسل، مؤكدا بأنه اعترض على هذا الطلب أمام مجلس الأمن الذي استجاب لهذا الاعتراض ورفض منح الأذن للسلطات البلجيكية باستخدام أموال المؤسسة لصالح الأمير البلجيكي.

وفي ختام حديثه أكد “علي محمود” أن المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق سيادي وتعمل على الصعيد الدولي ولن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوقها.

