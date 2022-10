النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بمصرف الوحدة فرع العجيلات احتياطيا بتهمة تزوير الصكوك المصرفية وغسل الأموال

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصرف الوحدة فرع العجيلات ونائبه ورئاسة قسم الحسابات الجارية بالمصرف احتياطيا بتهمة تزوير الصكوك المصرفية وغسل الأموال.

وأوضح مكتب النائب العام بأن المتهمين اقترفوا عمليات مصرفية غير مشروعة على حسابات الزبائن عبر حوالات إلى حسابات تُدار بمعرفتهم باستعمال صكوك مصرفية مزورة، إضافة إلى قيامهم بمراحل غسل الأموال الثلاث وهي الإيداع والتمويه والإدماج بقصد تمويه مصدر المتحصَّلات الجُرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند إكمال عملية الاستيلاء عليها.

