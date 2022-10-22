دار نشر إلكترونية تعرض إصداراتها التعليمية لزوار معرض بنغازي للكتاب

بنغازي 22 أكتوبر 2022 (وال) _ تشارك ضمن دور النشر المشاركة في معرض بنغازي الدولي للكتاب، دار نشر إلكترونية وهي الدار الوحيدة التي تعرض البرامج والمواد التعليمية الإلكترونية الخاصة بعلوم البرمجة والحاسب الآلي، خلاف باقي دور النشر التي تعرض الكتب مطبوعة بالشكل التقليدي.

في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال مشرف جناح المركز المصري لتبسيط العلوم الأستاذ محمد المهدي: لتوضيح طبيعة نشاطنا نحن متخصصون في تبسيط علوم الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، الجزء الخاص بنا هو تبسيط علوم اللغات ولدينا برامج وتطبيقات إلكترونية لتعليم اللغة للكبار والصغار، بخبرة سنوات طويلة في هذا التخصص.

وأضاف المهدي: نعتبر الوحيدين في الساحة الذين يعملون في هذا المجال لأنه صعب ويحتاج لتحديث سنوي، ومتابعة دائمة لكل برامج الكمبيوتر، فكل عام تُحدث البرامج، ومواكبة هذا التطور ليس بالأمر السهل، لذا فإن أغلب دور النشر التي اشتغلت في المجال لم تستطع الاستمرار لصعوبته، لهذا المركز المصري لتبسيط العلوم يعتبر الوحيد في الوطن العربي مع دار نشر سورية تعمل في نفس المجال.

وتابع: كنا قد بدأنا بإصدار كتب تعليمية في مجال الكمبيوتر فقط، ومن ثم أضفنا قرص مرن مع الكتاب(CD) يحتوي شروحات إضافية للكتاب، ومؤخرا أنتج لابتوب لا يحتوي على مكان مخصص للقرص (CD)، لهذا قمنا بالعمل على تزويد الكتب بفلاش ميموري، ومن عامين صممنا منصة تعليمية مباشرة على شبكة الإنترنت للتعليم عن بعد، وقد نجحت المنصة بشكل كبير وخاصة بعد جائحة كورونا بسبب نظام التباعد الاجتماعي والتعليم عن بعد.

وحول العناوين الموجودة في المنصة، أوضح مسؤول دار النشر: عدد العناوين الموجودة داخل المنصة أضعاف العناوين الموجودة داخل جناح معرضنا، فمثلاً من الدورات التعليمية دورة ( الجرافت- الفوتشوب -الديزاين -والكلد روم) وغيرها، وعديد البرامج مثل برامج تعليم هندسية ولغة برمجة لتصميم المواقع وتطبيقات الموبايل، ولغات البرمجة كثيرة من تصميم مواقع وغيرها.

وأكمل: المنصة الخاصة بنا إسمها (إيزيتي)، وهناك رسوم اشتراك في المنصة وعدد المشتركين الدائمين فيها يتجاوز مائة ألف، غير عدد الذين يدخلون للاطلاع على المنصة بشكل يومي؛

واختتم: أشكر المنظمين للمعرض على حسن المعاملة والترحيب بكل دور النشر المشاركة في معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب. (وال _ بنغازي) ه أ

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