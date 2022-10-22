موديز تخفض نظرتها لبريطانيا من مستقرة إلى سلبية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لبريطانيا من مستقرة إلى سلبية بسبب تواصل التوترات السياسية، وارتفاع التضخم، وضعف توقعات النمو.

وقالت موديز أن هناك عدم قدرة متزايدة على التنبؤ بعملية صنع القرار في بريطانيا وسط توقعات بنمو اقتصادي أضعف وتضخم مرتفع.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قد قدمت إستقالتها بعد 45 يوماً فقط من تولي المنصب، إذ تعرض ما يسمى بـ “الميزانية المصغرة” لانتقادات حادة وتسببت في اضطرابات حادة في السوق البريطاني.