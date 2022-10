أسعار النفط ترتفع وتُسجل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، رغم القرار الأميركي بسحب المزيد من الخام من المخزون الاستراتيجي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستفرج عن 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، وذلك في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 0.64% إلى 85.05 دولار للبرميل عند التسوية، في حين صعدت عقود خام برنت بنسبة 1.21% إلى 93.50 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

هذا وأظهرت بيانات Baker Hughes أن الشركات الأميركية أضافت منصتين للتنقيب عن النفط في العام الجاري إلى 612 منصة وهو مستوى أقل من التقديرات عند 614 منصة.

