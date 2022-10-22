طقس معتدل في أغلب مناطق البلاد نتيجة تمركز مرتفع جوي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقساً معتدلاً نتيجة تمركز مرتفع جوي حيث تبدأ السحب الممطرة في التراجع من صباح اليوم عل أغلب المناطق، مع رياح نشطة نسبياً هذا اليوم على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، وتتراوح درجات الحرارة مابين (23–29)مْ ولا تتجاوز (20)مْ علي مناطق الجبل الأخضر .

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على بعض المناطق خاصة الممتدة من مصراتة الى سرت، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على بعض المناطق إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه، ودرجات الحرارة مابين (25- 28)م ، وتسجل درجات ارتفاع طفيف خلال اليومين المقبلين.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر علي بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة في أغلب المناطق مابين (23-27), ولا تتجاوز (20)م علي مناطق الجبل الأخضر مع انخفاض في درجات

الجفرة-سبها-غات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مابين (25-29).

الواحات-السرير-تازريو-الكفرة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، درجات الحرارة مابين (26-29).