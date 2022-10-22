“العابد” يشدد على ضرورة تنفيذ اللوائح والضوابط المنظمة للعمل

عقد وزير العمل و التأهيل “علي العابد” اجتماعا ضم عميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري” ومدير مكتب العمل ببلدية مصراتة وإدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية ومدير مطار مصراتة الدولي وعدد من الأجهزة الأمنية ذات العلاقة.

حيث تم خلال هذا الاجتماع بحث إطلاق حملة تفتيش لمواقع العمل بالمدينة، وذلك لرصد وضبط المخالفين للتشريعات المنظمة للعمل والاستخدام وتمكين الباحثين عن العمل من تشغيل وذلك تفعيلاَ للعدالة الاجتماعية.

وشدد “العابد” خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ اللوائح والضوابط المنظمة للعمل والاستخدام والسلامة والصحة المهنية؛ خصوصاً منصة وافد، مؤكداً بأن الوزارة ستشرع في إطلاق حملات تفتيشية في كل البلديات الليبية وعلي مراحل بداية بالمدن الكبري الذي تتضمن أكبر كثافة سكانية وسيتم من خلالها التفتيش على كافة جهات العمل أيا كان شكلها القانوني من الشركات الوطنية والأجنبية والمشتركة والأنشطة الأهلية والفردية وبالاخص المخابز ، مصانع الدقيق ، مصانع الأغذية ، محلات بيع الحلويات ، المقاهي ، المطاعم،، المصحات والمختبرات الطبية . المدارس الخاصة وغيرها.

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