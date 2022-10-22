استمرار توافد المؤسسات التعليمية على معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 22 أكتوبر 2022 (وال) – تستمر المؤسسات التعليمة داخل مدينة بنغازي وخارجها، في التوافد على معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م، الذي تشهده المدينة هذه الفترة من تاريخ 15 أكتوبر حتى 23 من نفس الشهر.

هذا وقام مركز المتفوقين بنغازي اليوم السبت، ضمن النشاطات الثقافيّة للمركز بزيارة تثقيفيّة لطلاب الصف الثامن لمعرض الكتاب الدوليّ، حيث اطلع طلبة المركز على جميع أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، مسجلين إعجابهم بكل ما شاهدوه من كتب متنوعة في جميع المجالات والتخصصات بشتى المجالات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال مدير المكتب الإعلامي لمركز المتفوقين: حرصنا على إحضار طلبتنا لخوض تجربة البحث عن الكتب، واقتناء عناوين مميّزة توافق رغباتهم وطموحاتهم، مشيراً إلى أن جولتهم كانت موسومةً بالمتعة والنّفع.

يذكر أن للمؤسسات التعليمية أهميّة كبيرة، ومساهمة واضحة في عملية التنشئة الاجتماعية، وتقويم سلوك الطالب من خلال غرس الثقافة في داخله، وترسيخ الأخلاقيات والعادات الدينية والاجتماعية، من خلال دفعه للمشاركة في جميع المحافل الثقافية المحلية والدولية. (وال – بنغازي) هـ ع

تصوير: محمد فليفل

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