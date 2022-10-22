“الحويج” يؤكد على أهمية مشروع التنوع الاقتصادي الممول من الإتحاد الأوروبي

عُقد بالجمهورية التونسية الجتماع الأول لمشروع التنوع الاقتصادي الممول من الإتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”.

كما أكد “الحويج” على أهمية مشروع التنوع الاقتصادي الذي يأتي ضمن أولويات وزارة الاقتصاد والتجارة والحاجة الماسة إلى مشاركة جميع القطاعات الليبية فيه ونشر ثقافة الإستثمار واستغلال الفرص الاقتصادية المتنوعة التي تزخر بها ليبيا، مشدد على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية في كافة المجالات الزقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية .

كما أوضحت منسقة مكتب التنوع الاقتصادي والتعليم العالي ببعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ومدير خبراء فرنسا لمنطقة المغرب العربي ومدير البرامج بمؤسسة خبراء مكتب ليبيا في مداخلاتهم أهمية وإلتزام كل من الإتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا بدعم تحسين بيئة الأعمال في ليبيا وكذلك إلى أهمية مشروع التنوع الاقتصادي الذي يعتبر المرحلة المتقدمة من برنامج دعم القطاع الخاص في ليبيا والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات.

والجدير بالذكر سيوجه هذا المشروع الذي سوف يستمر لمدة 18 شهر إلى بناء القدرات الليبية من كافة القطاعات ذات العلاقة بالتنوع الاقتصادي، حيث تم إستعراض خطة عمل المشروع بمشاركة عدد من الخبراء الليبيين والدوليين والآليات الممكنة للإستثمار الفرص الاقتصادية في ليبيا، وكذلك بعض التجارب والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال.

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