“الحويج” يترأس الاجتماع الاول لمشروع التنوع الاقتصادي الممول من الإتحاد الأوربي الذي تنفذه مؤسسة خبراء فرنسا

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج ” يوم الجمعة بالجمهورية التونسية الاجتماع الاول لمشروع التنوع الاقتصادي الممول من الإتحاد الأوربي الذي تنفذه مؤسسة خبراء فرنسا ,بحضور منسقة التنوع الاقتصادي والتعليم العالي ببعثة الإتحاد الأوربي لدى ليبيا “فرنشيسكا كوتشيا”ونائب رئيس البرنامج الأوربي” محمد الاسود”ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “صالح الغول”وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية “نصر الدين الفزاني”.

وأكد “الحويج “خلال كلمته الإفتتاحية عن أهمية مشروع التنوع الإقتصادي الذي يأتي ضمن أولويات وزارة الإقتصاد والتجارة والحاجة الماسة إلى مشاركة جميع القطاعات الليبية فيه ونشر ثقافة الإستثمار وأستغلال الفرص الإقتصادية المتنوعة التي تزخر بها ليبيا ,مشدداً على أهمية الشراكة الليبية الأوربية في كافة المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية .

ومن جانبها أشادت “فرنشيسكا”إلى أهمية وإلتزام الإتحاد الأوربي ومؤسسة خبراء فرنسا بدعم تحسين بيئة الأعمال وأهمية مشروع التنوع الإقتصادي الذي يعتبر المرحلة المتقدمة من برنامج دعم القطاع الخاص في ليبيا ,والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات.

