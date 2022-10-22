العمل تستعد للقيام بحملات تفتيش لرصد وضبط المخالفين للتشريعات المنظمة للعمل

عقد وزير العمل و التأهيل علي العابد اليوم السبت اجتماعاً مع عميد بلدية مصراتة ومدير مطار مصراتة الدولي لمناقشة الاستعدادات لإطلاق حملة تفتيش لمواقع العمل بالمدينة لرصد وضبط المخالفين للتشريعات المنظمة للعمل .

وأكد العابد على أهمية تنفيذ اللوائح والضوابط المنظمة للعمل والاستخدام والسلامة والصحة المهنية، مشيراً أنه ستتم خلال المدة القريبة القيام بحملات تفتيش داخل المدن الكبرى على الشركات الوطنية والأجنبية والمشتركة والأنشطة الأهلية والفردية وبالاخص المخابز، ومصانع الدقيق، مصانع الأغذية، محلات بيع الحلويات، المقاهي، المطاعم، المصحات والمختبرات الطبية، والمدارس الخاصة.