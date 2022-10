نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراسلة بإسم المؤسسة تتعلق بشبهات عمليات التهريب للنفط ومشتاقته بطرق غير مشروعة.

وأكدت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عدم وجود أي عمليات تهريب من المواني المصدرة للنفط ومشتاقته , وأنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى لتشويه المؤسسة لأغراض سياسية .

