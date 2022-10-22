ستة مشاريع تم تنفيذها بشهر أكتوبر حسب مصلحة الطرق والجسور

قال رئيس مصلحة الطرق والجسور حسين سويدان إن عدد مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق التي نفذت خلال شهر أكتوبر الجاري بلغت 6 مشاريع، فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال شهر سبتمبر الماضي 7 مشاريع .

وأوضح سويدان لتطبيق بكم الإخباري أن مشروعي طرق تم تنفيذهم في بلديتي الخمس والزنتان، ومشروع صيانة طريق الزيتونة في تراغن، واستئناف تنفيذ مشروع طرق الساحل ببلدية الساحل بالجبل الأخضر المتوقف منذ 4 أشهر، ومشروع أعمال التخطيط والطلاء لمجموعة من الطرق والوصلات ببلدية الحرابة، ومشروع صيانة وتطوير الاشارات الضوئية بالتقاطعات والمفترقات الرئيسية ببلدية تاجوراء .

وأضاف أنه من المتوقع البدء في تنفيذ 90 مشروع جديد بنهاية العام الجاري من المشاريع المستهدف تنفيذها والتي تبلغ 160 مشروع .