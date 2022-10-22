الخارجية بالوحدة الوطنية تعلن عن نشاطاتها الاقتصادية والتجارية بالأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السبت؛ حصادًا أسبوعيًّا لأبرز نشاطات الإدارات والبعثات الدبلوماسية بها.

وأوضحت الوزارة أن وكيل الوزارة لشؤون المنظمات والتعاون الدولي، استقبل سفير بنغلاديش لدى ليبيا، لطلبه بمساعدة الخارجية الليبية بمنح تأشيرات خروج نهائية لمواطنين بنغلاديشيين في إطار برنامج العودة الطوعية، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة إلى وزير العمل البنغلاديشي وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل الليبية والبنغلادشية، ووضع الأسس القانونية لاستجلاب العمالة البنغلادشية للسوق الليبي.

وأضافت الوزارة أن عدد من المسؤولين الليبيين من المصرف المركزي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، عقدوا اجتماعًا مع وزير الداخلية المالطية، لمناقشة ملف أموال الليبيين المحجوزة في مالطا، والتزام الجانب المالطي بتقديم التسهيلات لتسوية هذا الملف، إضافةً إلى تفعيل اتفاقيّات الحريات الأربع، المتعلقة بالإقامة والعمل والاستثمار والتجارة.

ونقلت الوزارة أيضًا أن القائم بالأعمال -بالوكالة- في السفارة الليبية لدى اليابان، اجتمع ووفد من شركة “سوميتومو” التجارية اليابانية، إذ أكد القائم بالأعمال أن السفارة الليبية في طوكيو، مستعدة لتقديم الدعم والتسهيلات للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمارات بليبيا.

ومن جانبه التقى القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، إذ ناقش الطرفان، فتح آفاق التعاون في مجال الصناعة والطاقات المتجددة بين البلدين.

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