مصلحة الإحصاء والتعداد تعتزم إجراء مسح متعدد المؤشرات وأهداف التنمية المستدامة

قال رئيس قسم الاحصاء بمصلحة الإحصاء والتعداد أن المصلحة تعتزم البدء في تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات وأهداف التنمية المستدامة لعام 2023-2030 مارس القادم 2023 .

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أن المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” يعتبر برنامجاً دولياً يهدف لإجراء دراسات مسحية على الأسر، حيث يوفر المسح بشكل أساسي معلومات عن الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأطفال والنساء، إضافة إلى جملة من الموشرات كفحص جودة المياه، الحماية الاجتماعية، تقييم التعليم المبكر، الإعاقة ضمن المفهوم الجديد لأنواع الإعاقة، الهجرة، الطاقة النظيفة، الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال والنساء والأفراد.