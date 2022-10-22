مكتب الأوقاف بنغازي يكرم المساهمين في إنجاح معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 22 أكتوبر 2022 (وال) – كرم مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي على هامش ندوته العلمية اليوم السبت، بقاعة “سيدي خريبيش” الثقافية، كل من ساهم في إنجاح معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م.

هذا وتقدم الشيخ عاطف العبيدي والشيخ إبراهيم بالأشهر بشهادة شكر و تقدير باسم المكتب، إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، استلمها بالنيابة عنه مدير إدارة التوجيه المعنوي لواء خالد المحجوب، بعدها تلت تقديم الشهادات إلى كلاً من: رئيس اللجنة العليا للمعرض لواء خالد المحجوب، المدير التنفيذي للمعرض محمد المصباحي، مدير مؤسسة برنيق المنظمة للمعرض علي جابر، عضو اللجنة العليا بالمعرض ومدير إدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية أنور الشويهدي، رئيس اللجنة الثقافية بالمعرض فوزي الحداد استلمها بالنيابة عنه عبد الكريم محمد، الدكتورة رحاب شنيب و عضو اللجنة الثقافية خالد الزغيبي استلمها بالنيابة عنهم محمود امجبر، عضو اللجنة الثقافية محمود امجبر، منسق اللجنة الإعلامية عمر بو خطوة، المتحدث الرسمي بإسم اللجنة الإعلامية محمد اسويسي، عضو اللجنة الإعلامية ناصر الحاسي، مسؤول المركز الإعلامي بالمعرض ومدير عام وكالة الأنباء الليبية إبراهيم هدية، المدير التنفيذي لمؤسسة برنيق الصحفية خالد المجبري، عضو اللجنة الإعلامية زينب شاهين، عضو اللجنة الإعلامية مالك الشريف.

كما تم تكريم أعضاء اللجنة الأمنية وهم: عميد بشير الناجح، عميد مصطفى الفايدي، عقيد الصيد شحوم، عقيد عمر مسعود، عقيد أحمد البنوني، عقيد عادل المصراتي، مقدم طارق الفرجاني، مقدم عمر المحجوب، ملازم سفيان الورفلي.

وفي كلمة خلال التكريم، قال رئيس اللجنة العليا للمعرض لواء خالد المحجوب: نثمن ونقدر الدور الذي تقوم به هيئة الأوقاف المتنثلة في مكتب بنغازي وهي تواكب مثل هذا الحدث و تتواجد فيه بقوة، لأن ما تتعرض له هذه المنطقة تحتاج إلى عمل كبير وكثير من الجميع، فقد استهدف شبابنا واستغل الدين ليكون اداة لتحويلهم من التنمية والبناء والعطاء إلى الدمار والحرب.

وأضاف المحجوب: هناك خطورة كبيرة في استهداف الثقافة وتحويلها من أداة بناء إلى أداة هدم، وهذا يحتاج إلى عمل مضني، نشد به على أيدي أخوتنا في الأوقاف وما احوجنا الى العودة والتمسك بالقرأن الكريم، مشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الجانب. (وال – بنغازي) هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال