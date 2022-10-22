بسبب هطول الأمطار.. تراجع في سعر قنطار أسمنت الاتحاد

سجل سعر أسمنت الاتحاد العربي في السوق الموازي اليوم السبت إنخفاضاً إلى 27 دينار للقنطار، في مقابل 29 دينار للقنطار الخميس الماضي .

وأرجع مدير إدارة التسويق بشركة الاتحاد العربي للمقاولات خالد العاتي في حديثه لتطبيق بكم الإخباري أن هذا الانخفاض إلى هطول الأمطار وعدم وجود مخازن مناسبة لدى التجار لتخزين الأسمنت، وقال أن الشركة رفعت منتصف شهر سبتمبر الماضي أسعار الأسمنت حيث بلغ سعر القنطار 18 دينار بعد أن كان 15.5 دينار، أما السايب فقد وصل سعره إلى 191 دينار للطن بعد أن كان 171 دينار .