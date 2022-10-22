اقتصاد

إغلاق مراكز الاقتراع في بلدية ترهونة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية في ترهونة في الساعة السابعة من مساء السبت، بعد تمديدها لمدة  ساعة.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين في الاقتراع 10 آلاف و339 ناخبا بنسبة 41% من إجمالي المسجلين في كشوف الناخبين، وشارك في هذه الانتخابات 1748 ناخبة، فضلا عن 8591 ناخبا.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات ببلدية ترهونة محمد السعدي خلال مؤتمر صحفي إن المدينة تضم 42 مركزا انتخابيًا تجرى فيها الانتخابات، داعياً جميع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية.  

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قناة ليبيا الاقتصادية

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