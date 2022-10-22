قنصلية مغربية متنقلة في طرابلس ابتداء من الإثنين

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس تنظيم قنصلية متنقلة إلى مدينة طرابلس، لخدمة المغاربة المقيمين بليبيا، وذلك ابتداء من يوم الإثنين المقبل ولمدة أسبوع في فندق راديسون بلو بالعاصمة.

وجاء استحداث القنصلية المتنقلة بهدف تخفيف معاناة الجالية المغربية المقيمة بليبيا التي تسبب تأخر استئناف ممثلتها الدبلوماسية في طرابلس، في حرمانهم من عدة حقوق على خلفية تعذر تجديد وثائقهم الثبوتية، ما عرضهم لخطر فقد وظائفهم، وصعوبة السفر لغياب الجوازات، وصعوبة إعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية

وتعمل القنصلية المتنقلة على تقديم الخدمات القنصلية في أربع مجالات تتعلق بتسلم جوازات السفر المنجزة أو تقديم طلبات استخراج جواز السفر أو رخصة المرور، كما تعمل على تسلم بطاقات التعريف الوطنية المنجزة، وكذا تقديم طلبات استخراج بطاقات التعريف الوطنية.

وفيما يخص الحالة المدنية ستقوم بتسلم طلبات تسجيل الولادات والوفيات مع استخراج شواهد عرفية خاصة بالزواج، فضلا عن تسليم الدفاتر العائلية إلى جانب التصديقات والشواهد الأخرى.

ومنذ إغلاق أبواب السفارة المغربية في طرابلس العام 2014 مع اندلاع توتر أمني بالعاصمة الليبية آنذاك، ينتقل المغاربة المقيمين في ليبيا إلى سفارة بلادهم في تونس لإنهاء معاملاتهم؛ وهو ما يتطلب قطع مسافات طويلة خاصة وأن العديد منهم يقيمون في مدن الجنوب أو في شرق ليبيا.